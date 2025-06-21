Отходы высыпались на газон: мусоровоз опрокинулся на дороге на севере Москвы

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Мусоровоз опрокинулся на бок на Дмитровском шоссе в Москве

На Дмитровском шоссе (дублере) в Москве опрокинулся мусоровоз. Инцидент произошел рядом со станцией метро «Физтех», сообщает Telegram-канал « ДТП и ЧП Москва и МО ».

На опубликованных фото видно, что автомобиль завалился на правый бок. У него разбито лобовое стекло.

Мусор высыпался на газон. На месте работают сотрудники МЧС РФ.

По данным пресс-службы столичного Дептранса, инцидент произошел рядом с домом 122Г, стр. 4 на Дмитровском шоссе. Количество пострадавших неизвестно. Городские службы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее бетономешалка опрокинулась на мосту в Московской области. Проезд через мост был затруднен.