Отходы высыпались на газон: мусоровоз опрокинулся на дороге на севере Москвы
Мусоровоз опрокинулся на бок на Дмитровском шоссе в Москве
На Дмитровском шоссе (дублере) в Москве опрокинулся мусоровоз. Инцидент произошел рядом со станцией метро «Физтех», сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
На опубликованных фото видно, что автомобиль завалился на правый бок. У него разбито лобовое стекло.
Мусор высыпался на газон. На месте работают сотрудники МЧС РФ.
По данным пресс-службы столичного Дептранса, инцидент произошел рядом с домом 122Г, стр. 4 на Дмитровском шоссе. Количество пострадавших неизвестно. Городские службы выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее бетономешалка опрокинулась на мосту в Московской области. Проезд через мост был затруднен.