Бетономешалка опрокинулась на мосту в Подмосковье и перегородила дорогу
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Бетономешалка опрокинулась на мосту в деревне Кутьино в подмосковном городском округе Подольск. Из-за дорожно-транспортного происшествия проезд через мост оказался затруднен, сообщает «Осторожно, Москва».
После опрокидывания автомобиль перекрыл проезд по дороге. Последствия инцидента устраняют работники ГАИ.
Данных о количестве пострадавших нет.
«Бетономешалка проходит поворот, сюда заворачивает, и переворачивается. Как? Там разогнаться негде», — рассказал очевидец, снимавший выложенное видео.