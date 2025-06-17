Бетономешалка опрокинулась на мосту в Подмосковье и перегородила дорогу Происшествия сегодня в 14:49 0:18

Бетономешалка опрокинулась на мосту в деревне Кутьино в подмосковном городском округе Подольск. Из-за дорожно-транспортного происшествия проезд через мост оказался затруднен, сообщает «Осторожно, Москва».

После опрокидывания автомобиль перекрыл проезд по дороге. Последствия инцидента устраняют работники ГАИ. Данных о количестве пострадавших нет. «Бетономешалка проходит поворот, сюда заворачивает, и переворачивается. Как? Там разогнаться негде», — рассказал очевидец, снимавший выложенное видео.