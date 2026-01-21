Отец пострадавшего от ротвейлеров мальчика рассказал, кто спас ребенка

Стали известны детали нападения стаи ротвейлеров на 4-летнего ребенка в коттеджном поселке «Мининская Поляна», расположенном в Раменском районе. Как выяснилось, от неминуемой гибели мальчика уберег также ротвейлер по кличке Вилли, об этом рассказал отец пострадавшего мальчика, сообщает Сайт MK.Ru .

Предварительно известно, что трагедия произошла, когда малыш и его 6-летний брат навестили соседских девочек. Во время совместной прогулки ребята обнаружили снежную горку и начали кататься на надувных санках. С ними был отец девочек, но вскоре его младшая дочь замерзла, и он проводил ее домой. В этот момент с соседнего участка вырвались на свободу три ротвейлера и одна дворняга. Собакам удалось открыть калитку, приподняв щеколду лапой.

Когда собаки приблизились к горке, младший брат только что с нее съехал, а старший вместе с подругой успели забраться наверх. Один из ротвейлеров попытался взобраться на горку, и мальчик бросил в него санками. Пес отшатнулся. Дети быстро спустились с другой стороны горки и убежали на участок к взрослым, крича: «Собаки, собаки!». К сожалению, малыш остался один на один с агрессивными псами. Одна из собак схватила его за руку и сбила с ног. Другой ротвейлер подбежал и укусил ребенка за ногу. Дворняга тоже не осталась в стороне и прикусила малыша за одежду. К счастью, перед прогулкой на братьев надели теплые зимние комбинезоны. Именно эта одежда и защитила ребенка от серьезных травм.

Неожиданно на защиту ребенка встал самый крупный ротвейлер по кличке Вилли. Он не убежал с остальными собаками, но когда увидел, как те терзают ребенка, выбежал с участка. С грозным рыком Вилли отогнал нападавших и начал их трепать. Мальчик, воспользовавшись моментом, сумел добраться до соседей. Там его ждали старший брат и старшая из сестер, рассказывая о случившемся. Туда же прибежали родители пострадавшего.

Ребенка экстренно госпитализировали. По словам отца, операция была сложной и продолжительной, ее проводили два хирурга более часа. Один восстанавливал разорванную ногу, другой — ухо. В настоящее время состояние мальчика оценивается как стабильное.

Примечательно, что ротвейлер Вилли, спасший мальчика, всегда отличался добродушным характером и спокойно относился к детям. Отец намерен отблагодарить Вилли вкусным угощением за спасение сына.

«На следующий день хозяин позвонил, извинился. Сказал, что это полностью его вина», — добавил мужчина.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося следователи уже возбудили уголовное дело. Происшествие случилось 16 января.

