сегодня в 15:23

Уголовное дело завели после нападения ротвейлера на ребенка в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате нападения собаки в Раменском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Ранее в закрытом коттеджном поселке Мининская Поляна дети катались на снежной горке, когда с соседнего участка выбежал ротвейлер. Собака покусала малыша, остальные успели спрятаться. В больнице ребенку наложили множество швов.

Возбуждено уголовное дело по факту получения травм 4-летним ребенком по части 1 статьи 118 УК РФ. По данным специалистов, инцидент произошел 16 января.

Следователи осмотрели место происшествия. Также они изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, проводятся допросы. По данному делу планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

