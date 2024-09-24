Отец погибших от отравления детей в Красноярском крае впервые дал комментарий

Родители детей, скончавшихся в результате отравления в Красноярском крае, продолжают находиться под медицинским наблюдением, оба остаются в сознании. Отец умерших дал первый комментарий о своем самочувствии, сообщает 360.ru .

«Нормально (прим. ред. — себя чувствую). Мне пока нельзя разговаривать», — сказал мужчина с трудом.

Когда его спросили о здоровье супруги, он не дал ответа — связь оборвалась. Представители Минздрава региона ранее сообщали, что состояние обоих супругов стабильное.

Четыре их ребенка скончались один за другим после сильнейшего отравления. Причина данного происшествия пока не установлена, однако в прокуратуре Красноярского края сегодня сообщили, что наиболее вероятной считается версия об отравлении испарениями аэрозоля от насекомых, которым обрабатывался их дом.

Ранее специалист проанализировал риск летального исхода для детей в Красноярском крае из-за воздействия дихлофоса. По его мнению, он не мог стать причиной отравления.