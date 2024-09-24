Эксперт оценил вероятность смерти детей в Красноярском крае от дихлофоса

Медицинский директор Института аналитической токсикологии, кандидат медицинских наук Сергей Ловцевич заявил, что дихлофос не мог стать причиной отравления детей в Красноярском крае, так как для смертельной дозировки его надо употребить в большом количестве, сообщает ТАСС .

Эксперт подчеркнул, что при распылении в аэрозоли по техническим условиям обработки помещения дихлофос не вреден для человека. После проветривания в течение 1-2 часов средство не имеет токсичной летальной дозы для здорового человека.

«И если, допустим, человек выпьет дихлофос, то это будет моментальное отравление организма, которое подразумевает, что в течение часа человек может уже умереть», — заключил Ловцевич.

Ранее в Красноярском крае супружеская пара и четверо детей были госпитализированы с признаками сильного отравления. Дети 6, 11 и 13 лет погибли 22 сентября, в ночь на 23 сентября скончалась 12-летняя девочка. При этом 32-летняя женщина беременна пятым ребенком.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности).

Приоритетной версией отравления семьи в Красноярском крае стала аэрозоль от насекомых, которой было обработано жилье.