Аэрозоль от насекомых: названа основная версия отравления семьи под Красноярском

Аэрозоль от насекомых мог быть причиной отравления семьи под Красноярском

Как считают специалисты, аэрозоль от насекомых сейчас является приоритетной версией отравления семьи из Назаровского района Красноярского края, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

При проведении экспертиз по данному делу у специалистов возникло подозрение на отравление семьи аэрозолем от насекомых, которым было обработано жилье. К исследованиям для установления точной причины подключили еще федеральное экспертное учреждение столицы.

Проверки и следственные действия по факту отравления продолжаются.

В поселке Красная Сопка Красноярского края четверо детей скончались после семейного ужина пельменями и курицей, а двое взрослых находятся в тяжелом состоянии в медучреждении. Причинами отравления ранее называли некачественные продукты и пестициды, которые нашли в доме.