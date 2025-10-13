Отец изрезал ножом 14-летнего сына в Ленинградской области

сегодня в 20:05

В Ленинградской области 39-летний мужчина разозлился на 14-летнего сына и набросился на него с ножом. Ребенок получил серьезные ранения, сообщает «Лента.ру» .

Детали инцидента раскрыли в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). По данным правоохранителей, мужчина набросился на несовершеннолетнего из неприязни. Он нанес ребенку два удара ножом.

Мальчик получил ранения в грудь. К счастью, его удалось спасти.

По данному факту возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемый задержан. Вскоре ему изберут меру пресечения. Следователи просят суд отправить мужчину в СИЗО.

