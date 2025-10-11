В Киришах пьяный мужчина зарезал друга и изнасиловал его жену, пока тот умирал

В квартире дома №3 по Молодежному бульвару в Киришах Ленобласти мужчина ударил ножом в живот приятеля и изнасиловал его супругу, пока пострадавший истекал кровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 9 октября. О нем сообщили в полицию. Удар ножом в живот получил 50-летний владелец квартиры. Пострадавшего увезли в больницу, где он скончался в реанимации.

39-летнего мужчину, который совершил убийство, задержали. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Во время расследования выяснилось, что владелец квартиры вместе с 48-летней женой и их приятелем употребляли спиртные напитки. Через некоторое время хозяин жилья начал ссориться с другом. Тот ударил его в живот ножом.

Пока пострадавший лежал на полу и истекал кровью, злоумышленник изнасиловал его жену.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.