Отец и сын погибли при загадочных обстоятельствах в Курске

сегодня в 18:43

Мертвых отца и сына нашли в Курске

42-летний мужчина и его 15-летний сын были найдены мертвыми в домовладении в Курске. По факту их гибели возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК .

По данным следствия, трупы были обнаружены 12 января в домовладении, расположенном по улице Скорятина. Предварительно, отец и сын могли погибнуть в результате отравления угарным газом.

Точная причина их смерти будет установлена в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс необходимых экспертиз и начали допрос свидетелей, чтобы определить обстоятельства гибели отца и сына.

Ранее в России девятилетняя девочка чуть не задохнулась из-за самодельного набора духов. У нее начались отеки носа и горла.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.