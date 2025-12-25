Задыхалась и щипала кожа: 9-летнюю россиянку чуть не убил набор духов из Сети
В России девятилетняя девочка чуть не задохнулась из-за самодельного набора духов. У нее начались отеки носа и горла, сообщает Baza.
Сильная аллергия началась у девочки после того, как она побрызгалась сделанными своими руками духами из подарочного набора для рукоделия, приобретенного на маркетплейсе. Третьеклассница нанесла сделанный по инструкции состав на кожу.
Проблемы с дыханием начались очень быстро. На теле школьницы внезапно появились красные пятна. Горло «увеличилось в размере».
Духи быстро смыли с кожи после появления симптомов. Но девочке понадобилась медпомощь. Доктора поставили ей укол. Мама отметила, что у ребенка раньше не было аллергии.
Изготовитель набора заявляет, что его товары сертифицированы. Некоторые клиенты уверяют, что от смешанных компонентов формы из пластика «плавятся». У детей возникает аллергия.
У пострадавшей девочки появилось красное пятно на шее. Она пожаловалась, что кожа сильно щиплет.
