Отеки и ожоги: москвичка пострадала от укуса медузы во время отпуска

Жительница столицы отправилась в теплую страну на Новый год, однако после возвращения из отпуска она попала в больницу. Всему виной укус медузы, сообщает «Осторожно, Москва» .

Пострадавшая рассказала, что выходила из воды, когда почувствовала резкую боль, которую можно сравнить с ударом тока. На руке она увидела медузу, скинула ее и вышла на берег.

«Рука была красная и на ней появились „ожоги“, рука стала сильно отекать. На месте мне оказали первую помощь, но лучше не стало, и при перелете отек усилился», — рассказала женщина.

В итоге москвичка попала в Склиф с ожогом. Врачи провели терапию по интоксикации и улучшению микроциркуляции крови.

Ранее после шторма на берегах Варадеро на Кубе появились опасные медузы «португальский кораблик», от них уже пострадали минимум трое российских туристов. Самые бесстрашные пытаются голыми ногами дотолкать медуз до воды.

