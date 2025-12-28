Российские туристы пострадали от опасных медуз на Кубе

После шторма на берегах Варадеро в Кубе появились опасные медузы «португальский кораблик», от них уже пострадали минимум трое российских туристов, сообщает Mash .

Самые бесстрашные пытаются голыми ногами дотолкать медуз до воды. В итоге они получают сначала двухнедельный зуд, потом разъедающие ожоги.

Так, одна из туристок попыталась помочь и дотолкать медузу к заливу. Еще двое отдыхающих наткнулись на морских жителей во время купания, не заметили из-за их окраса.

Спасатели закапывают «португальские кораблики» в песок, чтобы туристы не трогали их руками. Также всем путешественникам рекомендуют быть осторожными: смотреть в оба и не купаться в местах, где видели опасных медуз.

Ранее пляжи Гоа заполонили медузы. Отдыхающие россияне жалуются на сильные ожоги, ужасный зуд и аллергические реакции после купания.

