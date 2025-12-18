Адское жжение и аллергия: медузы искусали россиян на Гоа

Россияне на Гоа пожаловались на нашествие и укусы медуз

Пляжи Гоа заполонили медузы. Отдыхающие россияне жалуются на сильные ожоги, ужасный зуд и аллергические реакции после купания, сообщает «SHOT проверка» .

Чаще всего жалобы поступают из курортов Калангута и Кандолима, где к берегу прибило множество медуз. Участились случаи укусов. Пациенты жалуются на ужасные ожоги, зуд, аллергические реакции. Спасаются туристы антигистаминными препаратами и мазями.

Доцент кафедры биологии Пироговского университета Оксана Минкина отметила, что последствия от укусов бывают намного серьезнее. У человека могут начаться судороги, отек, нарушение дыхания. Особенно опасны ожоги для детей.

Врачи советуют не промывать укусы пресной водой, это только усилит боль. Лучше использовать морскую воду, затем нейтрализовать яд лимонным соком, уксусом или раствором пищевой соды.

