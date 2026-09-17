Отдал сбережения родителей: мошенники обманули 18-летнего москвича на 35 млн

Злоумышленники под предлогом якобы оформленной доверенности обманули 18-летнего юношу на 35,3 млн рублей на востоке столицы, сообщает РИА Новости .

Как отметили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, в полицию обратилась москвичка и рассказала, что мошенники обманули ее 18-летнего сына. Под видом работников различных ведомств она позвонили юноше, предупредили, что от его имени оформили доверенность на некоего гражданина, который под его данными может совершить преступление.

«Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности аферисты уговорили его сложить в рюкзак имевшиеся в квартире сбережения родителей в рублях и долларах США, после чего отдать их на Косинской улице незнакомке», — добавили в пресс-службе.

При этом ущерб оценили в 35,3 млн рублей.

Полицейские задержали подозреваемую — 20-летнюю жительницу Подмосковья — в Жуковском. Девушка забрала деньги, перевела всю сумму в криптовалюту и отправила кураторам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Задержанная была заключена под стражу.

Ранее руководитель департамента информационной безопасности финансового маркетплейса «Банки.ру» Тимур Гараев предупредил россиян, что злоумышленники чаще всего похищают средства с помощью методов социальной инженерии.

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