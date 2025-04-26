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От взрыва в иранском порту Бендер-Аббас умерли четверо

Минимум четверо жителей умерли из-за взрыва, который произошел днем 26 апреля в порту Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом рассказал глава службы спасения страны Бабак Махмуди, сообщает РИА Новости .

Информацию о количестве умерших еще собирают. В настоящий момент точно известно о гибели четверых.

При этом представитель службы скорой помощи Ирана Бабок Йектапараст говорил, что от взрыва пострадали 516 человек.

Мощный взрыв в порту Бендер-Аббас на юге Ирана прозвучал днем 26 апреля. По информации СМИ, это произошло из-за возгорания одной из емкостей с топливом.