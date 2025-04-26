Количество пострадавших при взрыве в порту Ирана выросло до 516
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Количество пострадавших от взрыва в порту Шахид-Раджаи на побережье Персидского залива в южной части Ирана выросло до 516. Об этом рассказал Tasnim представитель службы скорой помощи страны Бабок Йектапараст, сообщает ТАСС.
«Число пострадавших достигло 516», — добавил он.
Количество погибших Йектапараст не назвал.
Днем 26 апреля в иранском порту Бендер-Аббас прозвучал мощный взрыв. Что именно сдетонировало, не сообщается.