Количество пострадавших при взрыве в порту Ирана выросло до 516 Происшествия сегодня в 15:39 Фото - © Telegram-канал Mash

Количество пострадавших от взрыва в порту Шахид-Раджаи на побережье Персидского залива в южной части Ирана выросло до 516. Об этом рассказал Tasnim представитель службы скорой помощи страны Бабок Йектапараст, сообщает ТАСС.

«Число пострадавших достигло 516», — добавил он. Количество погибших Йектапараст не назвал. Днем 26 апреля в иранском порту Бендер-Аббас прозвучал мощный взрыв. Что именно сдетонировало, не сообщается.