Норвегия в первый раз раскрыла стратегию по ядерной безопасности

Норвегия в первый раз раскрыла собственные обязательства в сфере радиационной защиты, ядерной безопасности, готовности к чрезвычайным ситуациям. Стратегия была создана из-за вооруженного конфликта России с Украиной, сообщает « Коммерсант ».

Напряженность в мире увеличилась. Проблемы ядерной безопасности и радиационной защиты оказались более актуальными, чем когда-либо, начиная с холодной войны. Норвегии необходимо играть активную роль по таким направлениям, сказал глава МИД страны Эспен Барт Эйде.

Документ появился на сайте правительства Норвегии. В стратегии есть 10 целей. Среди них есть уменьшение риска ядерных и радиационных происшествий, обновление законодательства в области, а также закрепление ответственности за некоторыми организациями.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов сказал, что в посольство в Норвегии каждый месяц обращаются иностранные граждане. Они хотят переехать в РФ.