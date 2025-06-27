Дипломат: в посольство в Норвегии регулярно обращаются желающие переехать в РФ

Посол РФ в Осло Николай Корчунов заявил, что в российское посольство в Норвегии ежемесячно поступает несколько обращений от иностранных граждан, которые желают переехать в Россию, сообщает РИА Новости .

«Ежемесячно получаем порядка 3-5 обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию. Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь», — сказал Корчунов.

Он подчеркнул, что также в диппредставительство поступают заявки от граждан, которые уже определились с датой и подготовились к въезду в Россию.

Посол добавил, что в основном речь идет о молодых людях, которые связывают свое будущее с РФ, разделяют традиционные ценности и идеалы, а также стремятся работать и создавать семью в России. Кроме того, большим спросом пользуется программа переселения проживающих за границей соотечественников.

В прошлом году глава российского государства Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Согласно документу, граждане государств с засильем нетрадиционных ценностей могут перебраться в РФ в упрощенном порядке.

Ранее многодетный гражданин США Дерек Хаффман перевез семью в Россию, а затем добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Поворотным моментом в жизни семьи стала поездка на неделю в Москву.