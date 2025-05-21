Многодетный американец сбежал в Россию от ЛГБТ*-пропаганды и ушел на СВО

Многодетный гражданин США Дерек Хаффман перевез семью в Россию, а затем добровольцем отправился в зону специальной военной операции, сообщает RT .

У Дерека три дочери: старшей из них 10 лет, средней — 11, а младшей — 12. В 2022 году семья переехала из Аризоны в Техас, чтобы оградить детей от влияния пропаганды ЛГБТ*. Однако политические изменения затронули все штаты, и Хаффманы решили покинуть США.

«Переломным моментом для нас стало то, что мы узнали, что моя дочь София узнала о лесбиянках от девочки из ее класса. Хотя София не понимала этого до конца, нам этого было достаточно, чтобы понять, что нужно что-то изменить», — сказал американец.

Возможность переезда в Россию Хаффманы начали изучать в мае 2023 года. Поездка на неделю в Москву стала поворотным моментом в их жизни.

Кроме того, Дерек добровольно заключил контракт с Минобороны РФ и отравился в зону СВО. При этом перед отъездом он подал документы на получение российского гражданства.

Ранее в Британии школа запретила вход маме 11-летней ученицы за жалобу на пропаганду смены пола*. Женщине разрешили приходить в учебное заведение лишь спустя восемь месяцев.

*Международное движение признано в России экстремистским и запрещено.