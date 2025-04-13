Женщине, живущей в Британии, не разрешают посещать школу, где проходит обучение ее 11-летняя дочка. Она в Сети выразила недовольство тем, что учителя рассказывают на уроках о трансгендерной* идентичности, сообщает Газета.ru со ссылкой на материал Telegraph.

Женщина пожаловалась, что преподаватели «подтверждают гендерную идентичность» у детей, которым только девять лет. Руководство школы ввело запрет для мамы ученицы на посещение школы из-за ее слов.

Через восемь месяцев женщине все же разрешили приходить в учебное заведение. Но только в том случае, если не будет критиковать школу в Сети.

Ранее сообщалось, что бездомный певец Оскар стал уличной транс-проституткой* в Нью-Йорке.

*Международное движение ЛГБТ добавлено Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещено в России.