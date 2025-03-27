Бездомный певец Оскар стал уличной транс-проституткой* в Нью-Йорке

Певец Оскар (Шамиль Малкандуев), бомжующий на улицах Нью-Йорка, вынужден был стать транс-проституткой*. Автор хита «Между мной и тобой» под псевдонимом Скарлетт берет за свои услуги всего несколько долларов, чтобы иметь возможность приобрести сигареты и алкоголь, сообщает Mash .

Музыкант в красном платье и «боевом раскрасе» привлекает внимание прохожих в Квинсе, куда он переехал с Брайтон-Бич. Оскар считает, что его макияж оберегает от агрессивных клиентов.

По фотографиям в соцсетях видно, что музыкант всегда с гитарой, чтобы развлекать прохожих в перерывах. За несколько долларов он предлагает исполнить свою песню, но вместо этого начинает петь трек Ride Ланы Дель Рей, выпущенный в 2012 году.

В январе для бомжующего Оскара были собраны средства на спальный мешок и теплую одежду, чтобы он не замерз при температуре до минус 10 градусов. Однако артист так и не забрал вещи. Друг певца утверждает, что его интересует только выпивка. Он также отмечает, что транс-дива* не снимает пособие от государства и предпочитает зарабатывать проституцией.

Ранее трансгендеров* в Европе призвали провести дополнительные консультации перед поездками в США.

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