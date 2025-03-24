Европейских трансгендеров предупредили перед поездками в США
Axios: трансгендеров в Европе призвали быть осторожными при поездках в США
Трансгендеров в Европе призвали провести дополнительные консультации перед поездками в США. сообщает RT со ссылкой на портал Axios.
«Если в вашем паспорте указан пол X* или вы сменили пол, рекомендуется обратиться в посольство США до поездки за инструкциями о дальнейших действиях», — сказано в публикации
По данным издания, проблемой озаботились власти Финляндии, Дании и Германии.
Как считают авторы материала, дополнительная мера предосторожности связана с изменением политики американских властей.
Ранее президент США Дональд Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из-за ее сексуальных пристрастий.
* Запрещенное в России экстремистское движение.