Трамп выгнал из театра экс-пресс-секретаря Белого дома

сегодня в 03:42

Президент США Дональд Трамп уволил из попечительского совета театрально-концертного объединения «Кеннеди-центр» экс-пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из-за ее сексуальных пристрастий, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп стал главой попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

Американский президент провел чистки в этой структуре из-за большого количества постановок ЛГБТ*. Жан-Пьер является открытым представителем сообщества нетрадиционной ориентации, сказано в сообщении.

Теперь в Кеннеди-центре анонсировали показ по роману «Преступление и наказание» Федора Достоевского и внесли в репертуар произведения российских композиторов.

Ранее Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии.

* Запрещенное в России экстремистское движение.