Трамп выгнал из театра экс-пресс-секретаря Белого дома
Президент США Дональд Трамп уволил из попечительского совета театрально-концертного объединения «Кеннеди-центр» экс-пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из-за ее сексуальных пристрастий, сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп стал главой попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.
Американский президент провел чистки в этой структуре из-за большого количества постановок ЛГБТ*. Жан-Пьер является открытым представителем сообщества нетрадиционной ориентации, сказано в сообщении.
Теперь в Кеннеди-центре анонсировали показ по роману «Преступление и наказание» Федора Достоевского и внесли в репертуар произведения российских композиторов.
Ранее Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии.
* Запрещенное в России экстремистское движение.