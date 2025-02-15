В армии США приняли решение по половому признаку призывников
Армия США прекратила прием на службу трансгендеров*
Армия США прекратила приём на службу трансгендеров*, американские военные также не смогут пройти процедуры по смене пола, сообщает RT.
Сообщение о нововведении при призыве на военную службу США появилось в официальном аккаунте Пентагона в соцсети.
Это решение связано с указом президента США Дональда Трампа, который запретил трансгендерам* поступать на военную службу.
Ранее Трамп распорядился признавать только двух пола — мужской и женский. Американский лидер также выступает за запрет трансгендерам* принимать участие в спортивных соревнованиях.
* Движение ЛГБТ запрещено в РФ