В армии США приняли решение по половому признаку призывников

Армия США прекратила приём на службу трансгендеров*, американские военные также не смогут пройти процедуры по смене пола, сообщает RT .

Сообщение о нововведении при призыве на военную службу США появилось в официальном аккаунте Пентагона в соцсети.

Это решение связано с указом президента США Дональда Трампа, который запретил трансгендерам* поступать на военную службу.

Ранее Трамп распорядился признавать только двух пола — мужской и женский. Американский лидер также выступает за запрет трансгендерам* принимать участие в спортивных соревнованиях.

* Движение ЛГБТ запрещено в РФ