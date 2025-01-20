Reuters: Трамп подпишет указ о признании в США только двух полов

В ближайшее время избранный президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому в стране будут признавать только два пола: мужской и женский, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Трамп совсем скоро вступит в должность президента Соединенных Штатов. По данным агентства, в течение суток после инаугурации он собирается подписать указ, согласно которому в США будут признавать существование только мужского и женского полов.

Трамп ранее обещал «покончить с трансгендерным* безумием» в его стране. Во время своих выступлений он заявлял, что подпишет указы, которые запретят проводить операции по смене пола для детей.

Также Трамп пообещал выдворить трансгендеров* из армии, школ и запретить мужчинам участвовать в женских соревнованиях.

Ранее республиканец озвучил свои первоочередные планы после вступления в должность президента США. Он пообещал кардинальные перемены сразу после инаугурации.

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