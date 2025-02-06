Трамп будет добиваться от МОК отстранения трансгендеров* от женских соревнований

Американский президент Дональд Трамп намерен добиваться от т Международного олимпийского комитета полного отстранения трансгендеров* от участия в женских состязаниях на Олимпийских играх, сообщает РИА Новости .

«Президент Трамп вероятно будет взаимодействовать в этом вопросе с олимпийским комитетом…», — заявил американский сенатор Томми Тубервилл в интервью каналу Fox News.

Дональд Трамп, известный своей непримиримостью к смене пола, законодательно утвердил признание в США только двух полов — мужского и женского.

Ранее американский суд заблокировал указ президента США Дональда Трампа о переводе женщин-трансгендеров* в мужские тюрьмы, так как это может угрожать безопасности трансгендерных* женщин.

*Относятся к ЛГБТ — общественному движению, признанному в России экстремистским и запрещенным в РФ.