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Суд заблокировал указ Трампа о переводе женщин-трансгендеров* в мужские тюрьмы

Американский суд заблокировал указ президента США Дональда Трампа о переводе женщин-трансгендеров* в мужские тюрьмы, так как это может угрожать безопасности трансгендерных* женщин, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание Politico.

Трамп подписал указ, согласно которому граждан, сменивших пол и называющих себя женщинами, следует содержать в исправительных учреждениях в соответствии с их биологическим полом. Указом также запрещается медицинская помощь по коррекции пола в рамках тюрем.

Однако суд посчитал, что женщины-трансгендеры* в случае перевода в мужские тюрьмы могут подвергаться повышенному риску физического и сексуального насилия. Суд представил соответствующие доказательства.

В США, по данным Федерального бюро тюрем, в местах лишения свободы находятся около полутора тысяч трансгендерных* женщин.

Дональд Трамп, известный своей непримиримостью к смене пола, законодательно утвердил признание в США только двух полов — мужского и женского.

*Относятся к ЛГБТ — общественному движению, признанному в России экстремистским и запрещенным в РФ.