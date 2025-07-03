Пособия в России в июле начисляют уже с 3-го числа

В июле жителям России, которые получили разные виды пособий, начнут выплачивать их с 3-го числа. Средства перечислят в первые три-пять рабочих дней месяца, сообщает Ura.ru .

Пособия на детей Социальный фонд РФ будет отправлять с 3 июля. 4 числа будут перечислять выплаты из средств маткапитала. 8 июля отправят пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Пенсии будут перечислять россиянам с 3 по 25 июля.

Если средства не пришли в срок, нужно обратиться в МФЦ или Социальный фонд России. Там расскажут, что делать.