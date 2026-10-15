На Кубани прошел «День ВЭБ.РФ и партнеров: возможности для Защитников Отечества»

В Краснодаре состоялось мероприятие «День ВЭБ.РФ и партнеров: возможности для Защитников Отечества», посвященное поддержке ветеранов СВО и их адаптации к мирной жизни через предпринимательство, сообщается в Telegram-канале госфонда «Защитники Отечества».

Представители фонда, ВЭБ.РФ, администрации Краснодарского края, региональных институтов развития, бизнес-сообщества, а также эксперты и ветераны обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса.

В рамках деловой программы герои представили свои бизнес-проекты, которые вызывали интерес аудитории. Трое ветеранов-предпринимателей поделились опытом открытия сети кофеен, организации бизнеса в сфере строительства, благоустройства и виноградарства.

Участники мероприятия также получили персональные консультации и рекомендации специалистов и угостились продукцией, произведенной защитниками, которые уже добились успехов в бизнесе.

Организаторами выступили госкорпорация «ВЭБ.РФ» и краснодарский филиал госфонда «Защитники Отечества» при поддержке правительства региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.