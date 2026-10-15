«Плохо начала видеть»: Слава пожаловалась на последствия уколов для похудения

Певица Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, призналась, что столкнулась с тяжелыми последствиями модных инъекций для похудения.

«У меня реально произошла большая проблема с желудком, с кишечником. Не могла сходить в туалет больше недели. Даже плохо начала видеть <…> Сейчас все нормально. Теперь я этого боюсь!» — поделилась 46-летняя певица в личном блоге.

Она подчеркнула, что после опасных симптомов никогда не станет повторять такой рискованный эксперимент. В моменте Сланевская испугалась, что последствия окажутся непоправимы.

Исполнительница хита «Попутчица» добавила, что теперь она худеет собственными силами, перейдя на сбалансированный рацион с упором на белок.

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