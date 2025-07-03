Для сотрудников МУК «ЦКС муниципального округа Лотошино» приобрели музыкальные инструменты

После обращения в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» сотрудников МУК «ЦКС муниципального округа Лотошино» для музыкальных объединений были приобретены новые музыкальные инструменты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поздравить коллектив учреждения с приобретением пришел председатель местного Совета сторонников «Единой России» Александр Шагиев.

«Администрация муниципалитета совместно с „Единой Россией“ регулярно пополняет и обновляет материально-техническую базу наших учреждений. Новые музыкальные инструменты помогут поддерживать высокий уровень качества культмероприятий», — отметил Александр Шагиев.

Культурные учреждения — одни из самых востребованных в округе и играют важную роль в формировании культурных запросов населения и удовлетворении духовных потребностей. Партийцы продолжат выполнять наказы и добрые дела для учреждений, организаций и жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.