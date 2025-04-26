В южном иранском порту Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв
В Сети опубликовано видео с места взрыва в южном иранском порту Бендер-Аббас
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Первые кадры с места взрыва в южном иранском порту Бендер-Аббас опубликовал Mash. На них видно, что над эпицентром происшествия в воздух поднимаются клубы дыма пепельного цвета.
Что именно взорвалось в порту Бендер-Аббас, пока не сообщается. Информации о погибших или пострадавших на момент публикации заметки нет.
На видео, опубликованном в Сети, видно, как автомобили спешно покидали порт, где незадолго до этого прогремел взрыв. Также фоном слышны звуки сирены.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.