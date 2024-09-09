Осы искусали первоклассника на территории одной из столичных школ
360.ru: осы напали на ребенка на территории школы в Южном Чертанове
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В столичном районе Южное Чертаново пострадал учащийся первого класса. По данным источника 360.ru, на ребенка напали осы.
Информации о состоянии ученика в статье не приводится. Утверждается, что насекомые покусали ребенка на территории одной из школ.
Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.
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