Осужденный сбежал из зала суда в Люберцах

41-летний мужчина был осужден на четыре года колонии, но сбежал прямо из зала Люберецкого суда, сообщает «МК: срочные новости» .

Виталия задержали год назад. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия.

До начала судебного процесса она был отпущен под подписку о невыезде. На заседание суда мужчина пришел сам.

Накануне Виталия приговорили к четырем годам колонии. Однако конвой почему-то об этом забыли предупредить.

Когда сотрудники пришли в зал суда, осужденного там уже не было. Оказалось, что Виталий за несколько минут до этого отпросился в уборную, откуда сбежал. Теперь мужчину разыскивают правоохранители.

Ранее сына миллиардера Андрея Аблитарова Артема приговорили к 3 годам за мошенничество. Он продал Mercedes-Benz своей девушки, а также взял на нее кредит.