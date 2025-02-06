Сына миллиардера Аблитарова приговорили к 3 годам за мошенничество

Суд признал сына миллиардера Андрея Аблитарова Артема, продавшего Mercedes-Benz своей девушки и взявшего на нее кредит, виновным в мошенничестве. Его приговорили к трем годам лишения свободы, сообщает Baza .

Елизавета, девушка Артема, уехала за границу и оставила ему ключи от своего автомобиля, потому что парень пообещал отремонтировать его. Вернувшись, она узнала, что возлюбленный продал ее Mercedes-Benz, подделав подпись в договоре.

Также Артем уговорил Елизавету взять кредит более чем на 3 млн рублей. Деньги Аблитаров оставил себе, а его возлюбленной пришлось выплачивать займ самостоятельно. Затем Елизавета узнала, что парень точно так же когда-то уговорил взять кредит свою экс-девушку, а после получения денег пропал.

Елизавета обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Артему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

5 февраля Химкинский суд назначил Аблитарову три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Также через месяц суд должен будет озвучить еще один приговор молодому человеку по второму делу о мошенничестве.