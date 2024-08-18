Сын миллиардера Аблитарова продал Mercedes своей девушки и взял на нее кредит

Сына сооснователя марки водки «Белуга» и миллиардера Андрея Аблитарова подозревают в мошенничестве. По словам его бывшей девушки, Артем тайно продал ее элитную иномарку, а затем заставил взять кредит в несколько миллионов рублей, сообщает Baza .

Артем познакомился с Елизаветой в марте текущего года в одном из столичных фитнес-клубов. Парень произвел впечатление очень обеспеченного, культурного и порядочного человека. Через 1,5 месяца бурного романа пара начала жить вместе. Артем познакомил Лизу с семьей и демонстрировал девушке свои серьезные намерения.

Однако в какой-то момент Елизавете пришлось уехать в другую страну по семейным обстоятельствам. Девушка оставила Артему ключи от своего автомобиля Mercedes-Benz, который он обещал отремонтировать. Ремонт значительно затянулся, а в мае Елизавета узнала, что ее парень переоформил машину на себя и продал.

По ее словам, для продажи машины Артем мог подделать подпись в документах. Еще сын миллиардера неоднократно просил девушку взять крупный кредит в банке, так как ему срочно нужны деньги. Девушка отказывалась из-за маленькой зарплаты, однако потом сдалась и согласилась.

Сумма ежемесячного платежа составила 110 тыс. рублей, в то время как зарплата девушки составляет лишь 80 тыс. Артем заверил, что вернет деньги за 3 недели, однако прошло 3 месяца. Лиза платила кредит и ничего не подозревала, однако ей написала бывшая его возлюбленного.

Девушка рассказала, что отношения с Артемом стоили ей кредита на 4,7 млн рублей, хотя сначала все начиналось с любви, подарков и цветов. После переписки Елизавета поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в правоохранительные органы.

Общая сумма ущерба составила 9 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Артем просил Лизу забрать заявление за 2 млн рублей, однако девушка отказалась.