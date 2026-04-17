Осужденного по ложному доносу внучки депортировали в Казахстан

65-летнего Виктора Трубачева из Нижегородской области, осужденного по ложному обвинению внучки, через неделю после освобождения депортировали в Казахстан на пять лет, сообщает RT .

Суд приговорил Трубачева к 15 годам колонии по обвинению в педофилии. Позже внучка призналась, что оговорила деда, потому что не хотела проводить каникулы в деревне и просила мать вернуть ее в город.

Мужчина провел в заключении почти три года. В августе 2025 года его освободили по состоянию здоровья. В колонии у него начались проблемы с сердцем.

Сразу после освобождения пенсионера вызвали в суд по вопросу депортации. Вид на жительство истек, пока он находился в заключении, а сам он является гражданином Казахстана.

«В итоге получилось так, что мужа освободили по состоянию здоровья, но тут же вызвали на суд по депортации. Он гражданин Казахстана. Пока он сидел, у него истек вид на жительство, поэтому его решили депортировать. Дома со мной он провел всего лишь неделю», — рассказала жена Татьяна Чолокян.

Сейчас Трубачев живет в Казахстане у дочери и готовится к операции по замене кардиостимулятора. По словам супруги, при непогашенной судимости ему не выдадут вид на жительство в России в течение 12 лет. В семье конфликт исчерпан, однако с внучкой пенсионер почти не общается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.