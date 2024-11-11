Останки девушки с дорогим кольцом на руке нашли в сумке под Петербургом
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В Ленинградской области обнаружили брезентовую сумку, в котором находилось тело девушки. Останки пролежали в канаве около года, сообщает SHOT.
Сумку нашли участники субботника, который прошел во Всеволожском районе. В ней лежали останки девушки со светлыми волосами, завернутые в леопардовую ткань. При этом на пальце у жертвы осталось золотое кольцо с камнями.
На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Экспертам не удалось установить возраст погибшей, так как останки пролежали в канале около года.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Ранее человеческий скелет обнаружили под ж/д платформой на станции «Фабричная» в подмосковном Раменском. Рядом с останками был рюкзак с вещами и документами.