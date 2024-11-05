сегодня в 14:50

Человеческие останки нашли под ж/д платформой в Раменском

Человеческий скелет обнаружили под ж/д платформой в подмосковном Раменском, сообщает РЕН ТВ .

Останки нашли 3 ноября. Они лежали под платформой на станции Фабричная. Рядом со скелетом был рюкзак. В нем находились вещи и документы.

На место обнаружения скелета вызвали правоохранителей. По факту инцидента проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее работница магазина Walmart в Канаде нашла останки дочери в духовке супермаркета. Тело было очень сильно обуглено.