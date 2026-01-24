Осетинский треш-блогер получил год тюрьмы в Таиланде за секс в пикапе

В Таиланде осетинского трэш-блогера Георгия Дзугкоева на суде приговорили к 1 году тюрьмы за секс-перформанс в пикапе, сообщает Mash .

В сентябре 2025 года он опубликовал скандальное видео, где прилюдно занимается сексом в кузове пикапа. Это происходит в тот момент, пока машина едет по дороге на Пхукете. Также у мужчины на канале есть ролики с издевательствами, голыми тайками и запрещенными веществами.

Также партнерша блогера получила 10 месяцев заключения. Еще суд наказал водителя пикапа и оператора из РФ, они получили по году тюрьмы.

Всех участников инцидента признали виновными в распространении запрещенного контента и порче имиджа Таиланда.

После выхода из тайской тюрьмы все, кроме местной жительницы, будут депортированы из страны и получат запрет на въезд на 99 лет.

