Оружие нашли в машине вице-президента федерации бокса Ингушетии в Москве

Оружие обнаружили у вице-президента федерации бокса Ингушетии Магомеда-Гири Накастхоева во время проверки его автомобиля в Москве. Проводится проверка, сообщает Baza .

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого был Накастхоев. Во время проверки транспорта был обнаружен предмет, похожий на пистолет, а также 15 патронов.

По результатам проверки выяснилось, что оружием оказался австрийский пистолет Glock. Оружие и патроны были изъяты силовиками.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее на Тверском бульваре в Москве сотрудники Госавтоинспекции задержали 43-летнего водителя автомобиля Mercedes, который имел при себе пистолет Макарова со снаряженным магазином.