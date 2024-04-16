В Москве задержали мужчину с заряженным пистолетом Макарова и патронами

В Москве на Тверском бульваре сотрудники Госавтоинспекции задержали 43-летнего мужчину, который имел при себе пистолет Макарова со снаряженным магазином, сообщает «МВД медиа» .

Сотрудники ДПС в центре столицы остановили автомобиль марки Mercedes для проверки документов у водителя. Мужчина на пассажирском сидении начал заметно нервничать. Тогда правоохранители спросили, есть ли при нем запрещенные предметы.

Мужчина заявил, что в его сумке лежит пистолет. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу. Во время осмотра личных вещей гражданина у него изъяли пистолет Макарова, относящийся к боевому огнестрельному оружию.

Стражи порядка также изъяли магазин с 8 патронами калибра 9 мм. Они были изготовлены промышленным способом. Экспертиза признала оружие и часть патронов пригодными для использования.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов к нему). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее ФСБ задержала гражданина России, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Задержанный признался, что совершил преступление по заданию Украины.