Опытный «морж» утонул в Фабричном пруду Реутова Московской области

58-летний «морж» с большим опытом утонул 1 декабря в пруду Реутова Московской области. Мужчина на протяжении долгих лет закалялся в холодной воде, сообщает « МК: срочные новости ».

1 декабря «морж» размялся и прыгнул в частично замерзший пруд. Мужчина отплыл от берега на восемь метров и начал необычно барахтаться.

Затем «морж» попробовал вылезти на лед, но оказался под водой. Рядом были рыбаки. Они заметили, что мужчина пропал из виду, и позвонили в оперативные службы.

Прибывшие спасатели вытянули «моржа» на берег и попробовали привести в чувство. Однако вернуть мужчину к жизни не удалось — он умер. Одна из версий причин смерти — судорога.

Ранее туристка из России утонула в Таиланде, где происходят наводнения. Она решила посидеть на камнях, но оттуда ее смыло сильнейшей волной.