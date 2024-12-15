Опубликованы записи переговоров экипажей танкеров «Волгонефть» с диспетчером

«Поломало корпус судна», — передал экипаж танкера «Волгонефть 212».

Диспетчер принял вызов и рекомендовал подать сигнал бедствия всеми доступными средствами, а также подготовить всех членов экипажа к эвакуации.

Через некоторое время от «Волгонефти 239» также поступило сообщение о поломке корпуса судна. Диспетчеры сообщили, что в зону кораблекрушения уже направляется спасательный буксир «Меркурий».

Ранее сообщалось, что в результате крушения двух кораблей погиб один моряк. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям, расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.