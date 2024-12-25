сегодня в 15:03

Опубликованы первые кадры после авиакатастрофы в Актау с камеры сотрудника МЧС

Telegram-канал 112 KZ опубликовал первые кадры с экшн-камеры сотрудника МЧС после крушения пассажирского лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта в Актау.

На опубликованных кадрах видно, как пожарно-спасательные подразделения прибывают на место ЧП и оперативно приступают к тушению возгорания. Затем специалисты приступают к поиску людей.

Утром 25 декабря азербайджанский лайнер Embraer E190AR, совершавший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в Актау. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли минимум 10 человек, выжили 32 пассажира.

В Казахстане после авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации транспортных средств.