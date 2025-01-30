Опубликованы первые фото обломков пассажирского самолета в реке Потомак в США

В Сети показали кадры, на которых можно увидеть остатки самолета CRJ700, который упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Black Hawk. Инцидент произошел в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал AviaNews .

На опубликованных фотографиях можно увидеть часть фюзеляжа и крыло самолета. По предварительной информации, при столкновении никто не выжил.

Авиакатастрофа произошла при посадке в Национальном аэропорту Рейгана. На борту лайнера находились 64 человека, включая четверых членов экипажа. Из реки Потомак на месте ЧП достали четырех человек. О катастрофе уже доложили президенту США Дональду Трампу.

Ранее SHOT разместил видеоролик с кадрами столкновения пассажирского самолета и военного вертолета. Там видно, как летит самолет, а потом в ночном небе — яркая вспышка от столкновения. Оно, судя по всему, было снято на видеорегистратор автомобиля.

Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту пассажирского рейса, который рухнул в Вашингтоне, находились представители российской школы фигурного катания.