Опубликованы ориентировки на сбежавших из воинской части в Новосибирской области

Mash Siberia опубликовал ориентировки на 7 из 10 мужчин, которые самовольно покинули военную часть в Коченеве Новосибирской области.

Младшему солдату 19 лет. Самому старшему бойцу — 44 года. Сбежали Анатолий С., Александр Б., Алексей С., Виктор С., Анатолий П., Андрей П., Константин Г. Имена и фамилии других не опубликованы.

Шестерых солдат до сих пор ищут. В прошлый раз эта же группа людей пыталась совершить побег летом 2024 года. Полицейские разыскивают сбежавших на нескольких служебных автомобилях.

Ранее из исправительной колонии №2 Липецка сбежали шестеро заключенных. Позднее их всех задержали.