Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве

Кроме того, стало известно, что подозреваемого зовут Евгений Серебряков. Его задержали днем в Турции: он скрывался в Бодруме после совершения преступления.

На кадрах видно, как правоохранители останавливают белую машину, в которой передвигался преступник. Задержанного мужчину положили на асфальт лицом вниз, а его руки убрали за спину.

24 июля утром в Москве произошел подрыв внедорожника Toyota Land Cruiser. В результате ЧП пострадали двое: мужчина и женщина. Предварительно, автомобиль принадлежал офицеру Генштаба ВС РФ.