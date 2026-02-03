Опубликованы кадры задержания напавшего на школу в Уфе девятиклассника

«Вывели в наручниках»: Росгвардия задержала напавшего на школу в Уфе юношу

В Сети появилось видео задержания подростка, устроившего нападение на школу в Уфе. Юношу увели с территории образовательного учреждения под конвоем, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники полиции и Росгвардии вели в сторону от школы задержанного юношу. На руках девятиклассника были наручники, а на голове капюшон.

Пока школьника вели к специализированному автомобилю, он ничего не сказал. Компетентные специалисты разбираются в мотивах совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео нападения на школу в Уфе. Когда на его пути встретилась девочка, он сказал ей: «Уходи», направив на нее оружие.

